Elettra Lamborghini sommersa di multe

La seguite? Avete visto le sue ultime dirette?

Elettra Lamborghini è stata letteralmente sommersa di multe a Buccinasco, in provincia di Milano, località per altro sconosciuta alla nota influencer.

“Buccinasco non si fa così: 4 multe in una settimana e io non so neanche dov’è! Quel giorno ero altrove e poi io so guidare!”

Piuttosto piccata dalla situazione, la Lamborghini avrebbe travolto il suo profilo sventolando le sanzioni con la solita ironia, e prendendosela con la vigilessa che avrebbe firmato i verbali delle infrazioni (“monella che mi hai fatto la multa, non si fanno le multe a me!”)

Non ha tardato la risposta del sindaco di Buccinasco, Rino Pruiti, che sempre via social avrebbe invitato Elettra Lamborghini ad andarlo a trovare, per verificare di persona le contravvenzioni.