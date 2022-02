Rischiamo davvero la Terza Guerra Mondiale?

Se la Russia dovesse invadere l’Ucraina come paventato, gli Stati Uniti e il blocco Nato interverrebbero raggiungendo il famigerato punto di non ritorno.

Dopo gli allarmi di Washington, l’Ucraina prova a ridurre le tensioni tra occidente e Mosca e nel frattempo vola il costo del gas, a causa dei timori legati a una improvvisa riduzione dei flussi in arrivo dalla Russia.

Secondo l’intelligence americana la prossima mossa di Putin sarà proprio quella di invadere l’Ucraina a breve, ma gli osservatori non reputano questa possibilità concreta.

Troppi soldi per il Cremlino, avrebbero sottolineato, sia per le sanzioni da parte della comunità internazionale, che per i costi da sostenere per portare avanti una guerra.

Joe Biden per prudenza ha ordinato ai cittadini americani di lasciare subito l’Ucraina, annunciando alla stampa che con una personalità come quella di Putin non c’è da scherzare: secondo il presidente americano, il suo antagonista russo sarebbe abbastanza folle da intraprendere il terzo conflitto mondiale, ma anche così furbo da evitare uno scontro così impegnativo.

Lo scenario, al di là delle varie ipotesi, non è dei più rosei e non si esclude che Mosca possa inscenare addirittura un attacco ucraino a cui poter rispondere e giustificare così l’apertura del fuoco.

