Arrivano i grilli sulle tavole

No, non stiamo parlando di un’invasione alla stregua di quella delle piaghe d’Egitto, bensì di un’alternativa alimentare di cui si è iniziato a parlare un po’ di tempo fa.

La Commissione Europea ha infatti autorizzato la commercializzazione del grillo domestico (Acheta domesticus) come nuovo alimento che, fino a oggi, è stato utilizzato come mangime per animali domestici, in special modo per i rettili insettivori.

Facile da allevare, molto proteico e poco grasso, il grillo è il terzo insetto che viene autorizzato come cibo per gli esseri umani, dopo la locusta migratoria, introdotta nel novembre 2021, e la tarma della farina, luglio 2021.

I grilli, per chi vorrà provare una nuova esperienza culinaria, potranno essere acquistati interi, congelati, essiccati o in polvere.

