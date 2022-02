8mila italiani nel mirino del fisco a Montecarlo

La notizia arriva fresca fresca dal Sole24Ore, dove il giornalista Angelo Mincuzzi afferma che Montecarlo non è più quel paradiso fiscale di un tempo.

Nel mirino dell’agenzia delle entrate ci sarebbero almeno 8mila italiani, tra cui imprenditori, finanzieri e campioni sportivi, che non solo non risiederebbero fisicamente nel principato, ma che risulterebbero iscritti regolarmente all’AIRE per evadere le tasse e le varie imposte sul reddito.

Piccolo terremoto quindi nel mondo del jet set, che attende con fibrillazione gli esiti delle ricerche del fisco, che sta passando letteralmente al setaccio le posizioni di tutti coloro che risultano nell’elenco dell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero.

L’operazione fa parte di una manovra più estesa che coinvolge altri paradisi fiscali come Dubai, Svizzera, Lussemburgo e Liechtenstein, e dove sono già scattate diverse denunce.