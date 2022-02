Belgio, arriva la settimana lavorativa di 4 giorni

Rivoluzione in Belgio, dove il governo federale ha trovato un accordo, approvando la possibilità per i lavoratori di lavorare 4 giorni a settimana e di godere del diritto alla disconnessione, ovvero di ignorare eventuali messaggi di lavoro nei giorni di riposo e dopo l'orario lavorativo.

Il passaggio da 5 a 4 giorni (attenzione bene: a parità di stipendio) non è più un’utopia, anzi è già una realtà in paesi come Scozia, Spagna, Giappone e, ultimo in ordine di arrivo, il Belgio.

La ricerca di un miglioramento nell’equilibrio tra lavoro e vita privata, si evince anche nel diritto di spegnere i dispositivi e di ignorare i messaggi di lavoro dopo l’orario, senza il timore di ritorsioni.

Nel caso del Belgio, i dipendenti interessati a questa modalità lavorativa potranno sperimentare per 6 mesi la settimana lavorativa di 38 ore distribuite su 4 giorni, e decidere successivamente se confermare o rinunciare.