Ilary e Totti in crisi

20 anni di storia d’amore, 17 di matrimonio, 3 figli bellissimi, Cristian, Chanel e Isabel, e ora forse la parola fine.

Ilary Blasi, splendida conduttrice ed ex letterina, e Francesco Totti, ex calciatore nonché Capitano della Roma, sarebbero sul punto di lasciarsi e benché la notizia arrivi come un fulmine a ciel sereno, secondo i più attenti le avvisaglie sarebbero apparse già da tempo, sopratutto analizzando i social, dove la coppia è sempre stata molto presente.

Di fatto i due vivrebbero già separati, a riprova di una crisi aperta da tempo, o almeno da quando, così si mormora, Ilary avrebbe avuto un presunto flirt con un collega tv e Francesco Totti, sempre da indiscrezioni, avrebbe una relazione con un’altra.

All’ultima festa di compleanno di lui, per i suoi 45 anni a settembre 2021, lei non c’era, il 5 di febbraio a Castel Gandolfo, durante una gita di famiglia, i due avrebbero litigato e da quel momento nessuna reazione sui social.

Di fatto è la fine di un mito, di un’epoca, di uno dei pochi simboli di coppia inossidabile dello spettacolo.

A lanciare la prima bomba è stato Dagospia e da lì è partito tutto il polverone delle indiscrezioni, fino ad arrivare alla notizia che mancherebbero solo le carte legali a ufficializzare la separazione.