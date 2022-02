Allarme fornitura gas in Europa

… e il nuovo tormentone è: la fornitura gas in Europa.

L’ex presidente russo Dmitry Medvedev, attualmente vicepresidente del Consiglio di Sicurezza del paese, minaccia l’Europa con le nuove tariffe sul gas in previsione del conflitto: Benvenuti nel nuovo coraggioso mondo in cui gli europei pagheranno il gas 2000 euro per 1000 metri cubi!, avrebbe affermato.

Stop al Nord Stream 2 invece per la Germania, ovvero il gasdotto che bypassa l’Ucraina e che arriva direttamente dalla Siberia e che è in grado di trasportare 55 miliardi di metri cubi di gas all’anno.

Ad annunciarlo il cancelliere tedesco Scholz che, congelando l’autorizzazione per l’attivazione del gasdotto fortemente voluto dalla Merkel, dà manforte agli Stati Uniti, mettendo in difficoltà il Cremlino.

Ma a Biden alla fine che importa: saremo noi ad avere problemi con le forniture di energia e a pagarle a caro prezzo (come se già non fossero sufficientemente costose).

Nord Stream 2, lungo 1200km dalla costa baltica russa alla Germania nord-orientale, è costato 12 miliardi di dollari, aggira l’Ucraina, e di fatto la sua attivazione rimuoverebbe un ostacolo a una potenziale aggressione russa.