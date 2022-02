Contorsionista per vendere i mobili della nonna

Chi ci riesce è bravo!

Una giovane ragazza di 28 anni ha fatto letteralmente furore quando, per promuovere la vendita dei mobili della nonna, ha pubblicato delle immagini di lei in pose da contorsionista.

Kerry, 28 anni, ha così riscosso un successo clamoroso su Facebook Marketplace non appena sono apparse le prime immagini di lei tra i mobili messi in vendita per poter sostenere le numerose spese della nonna.

La ragazza, che fa la ballerina e frequenta la Laud Ballet School di Billingham, ha un corpo sinuoso e allenato grazie alla sua professione.

Inondata da messaggi e apprezzamenti di potenziali clienti (ma anche di diversi ammiratori), Kerry ha affermato di essersi divertita nonostante la tristezza di doversi liberare da ricordi di famiglia.