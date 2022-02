Iscritta a 8 mesi ai concorsi di bellezza

È più che lecito essere orgogliose dei propri figli e della loro bellezza, ma qual è il limite?

Una mamma è stata letteralmente sommersa di critiche dopo aver postato sui social la propria figlia che ha vinto già 2 concorsi di bellezza, pur avendo solo 8 mesi.

Alliah Harmon, 22enne, ha mostrato su TikTok, YouTube e Instagram alcune immagini della figlia Ruthie mentre indossa tutù, vestitini di paillettes con scollature ammiccanti e piccole minigonne.

La giovane mamma ha cercato di difendersi dalla furia dei follower precisando che i concorsi a cui ha iscritto la figlia non sono così tremendi e che mai obbligherà la piccola Ruthie a fare qualcosa senza il suo consenso… (come se ora lo avesse dato!).

Gli esempi di come i concorsi di bellezza, soprattutto quando si è così piccole, possano essere spietati, competitivi e stressanti non devono avere minimamente toccato Alliah, che preferisce raccontare come la sua bambina abbia dovuto cambiare due outfit nel corso del primo concorso.

E la domanda sorge spontanea: outfit? A 8 mesi? Concorsi? Social?