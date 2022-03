Spalman esiste davvero...

… e ha spalmato di merda una povera donna nella metropolitana di New York!

Come rimanere indifferenti di fronte a una notizia di questo tipo?

Una 43enne seduta su una panchina della stazione della metropolitana nel Bronx, durante la corsa serale, si è vista avvicinare da uno sconosciuto che, con in mano una borsa di plastica nera, una volta trovatosi alla giusta distanza, le ha cosparso volto e nuca di feci umane.

Le immagini visionate dalla polizia e mostrate pubblicamente non solo confermano la dinamica raccontata dalla malcapitata, ma rivelano come l’uomo, dopo aver schiacciato tutta la borsa e il suo puzzolente contenuto in faccia alla signora, se la dà a gambe.

Ignote le motivazioni di un gesto così disgustoso.

E comunque, se non è Spalman lui…