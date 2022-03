Gli alieni? Sicuramente amerebbero la regina Elisabetta

A dirlo, e con assoluta sicurezza, è un esperto di Ufo, tale Nick Pope, che recentemente avrebbe precisato che non solo gli alieni esistono, ma che apprezzerebbero la regina Elisabetta perché unico vero leader sulla Terra da decenni.

Non sarebbero altrettanto entusiasti del principe Andrea e odierebbero il modo in cui i reali britannici, con unica eccezione di The Queen, si sono impantanati negli scandali.

Nick Pope, a dispetto delle bizzarre dichiarazioni, ha lavorato presso il Ministero della Difesa britannico per ben 21 anni, dei quali 3 dedicati alle indagini sugli UFO per un dipartimento che ora è stato chiuso.

Non è chiaro come l’uomo, che ora lavora come giornalista negli USA ed è riconosciuto come uno dei massimi esperti dell’inspiegabile, stia ottenendo queste informazioni.