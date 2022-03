Anche gli asteroidi ci schivano!

Appena dopo la fine del match Roma Atalanta che si è svolto ieri e che ha visto la vittoria per 1-0 dei padroni di casa grazie al gol di Abraham, niente meno che un asteroide ha solcato il cielo, mandando in visibilio lo Stadio Olimpico.

Mentre suonavano le note di Grazie Roma, alcuni tifosi della curva sud hanno notato un bolide in fiamme nel cielo, ma gli avvistamenti non sono mancati in tutta Italia.

Qualcuno, data la drammatica situazione, avrà pensato a missili o aerei militari, ma in realtà pare che sia stato più banalmente un frammento dell’asteroide 153 Hilda a dare spettacolo.

Un evento fortunatamente che non ha provocato danni, solo molto stupore e un po’ di timore: tranquilli, viene da pensare che ormai anche gli asteroidi ci schivino!