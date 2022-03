Scoperto elisir di giovinezza

Qual è il segreto per rimanere giovani e non invecchiare mai?

Secondo una ricerca apparsa sulla rivista Nature Aging dal Salk Insitute, California, in collaborazione con Genentech, società del gruppo Roche, la pozione magica esiste ed è in grado di riprogrammare le cellule cancellando i segni del tempo.

Già sperimentata sui topi con risultati eccellenti (pare che siano ringiovaniti senza sviluppare tumori o patologie particolari), la terapia, che si basa su un cocktail di 4 molecole note come fattori di Yamanakà, aiuterebbe non solo dal punto di vista estetico, ma anche come prevenzione di malattie legate all’invecchiamento come quelle neurodegenerative, migliorando la funzionalità delle cellule senza alcuna controindicazione.

L'aspetto più interessante riscontrato sui topi, affermano i ricercatori, è che i fattori di Yamanakà hanno ampiamente dimostrato non solo di bloccare le lancette del tempo, ma addirittura di farle andare indietro.

Chi vuole provare?