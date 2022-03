Basta razzi fallici, arriva Vulva Spaceship!

Inusuale protesta del collettivo femminista tedesco Wer Braucht Feminismus? sulla forma fallica dei razzi: l’uguaglianza di genere deve arrivare anche nello spazio, perché non creare quindi dei razzi a forma di vagina, oltretutto più aerodinamici di quelli tradizionali?

Vulva Spaceship, il prototipo del nuovo razzo, rappresenta quindi l’inclusività, comunica che anche le donne hanno il loro posto nell’universo e la particolare forma a V, creando meno resistenza durante l’attraversamento dell’atmosfera terrestre, renderebbe il nuovo mezzo più aerodinamico, più efficiente e più ecologico.

Il collettivo, dopo aver presentato il progetto a firma della scienziata Lucia Hartmann, ha lanciato una petizione on line per raccogliere il maggior numero di firme e attirare l’attenzione della ESA, Agenzia Spaziale Europea, affinché prenda in considerazione la realizzazione di Vulva Spaceship.

Per il momento sui 500.000 firmatari necessari, solo 300 hanno dato il loro sostegno.