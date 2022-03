Perché gli uomini stanno tanto in bagno?

Vado in bagno!

Mogli, compagne, fidanzate ma anche mamme lo sanno bene: quando l’uomo di casa va in bagno, per almeno 40 minuti non lo si vede più.

Perché in generale i maschietti hanno un rapporto molto stretto con il gabinetto, mentre le donne sono decisamente più veloci?

Il motivo, secondo il dottor Karan Rajan, celebre grazie ai suoi video su TikTok, sarebbe addirittura scientifico: quando avviene l’evacuazione nei soggetti maschili, le feci stimolano la prostata, provocando una inaspettata sensazione di profondo piacere e benessere.

La cacca-foria, se così vogliamo chiamarla, si verifica quando bisogni corporali di una certa consistenza vanno a colpire il punto G degli uomini, una ghiandola che si trova proprio di fronte al retto.

Qualcuno, per effetto del senso di sollievo estremo provato grazie a un’evacuazione importante e magari urgente, pare abbia provato una sensazione così intensa da poter essere paragonata a un’esperienza religiosa mistica (e a confermarlo in questo caso è stato il gastroenterologo di Princeton Anish Sheth).

Succede anche a voi???