Caramelle a forma di orecchio e alla cannabis

L’ultima trovata di Mike Tyson sono le caramelle alla cannabis, a forma di orecchio (mozzato) di Holyfield, il pugile a cui nell’incontro del 1997 strappò a morsi una parte di cartilagine e da cui solo dopo più di 20 anni è stato perdonato.

Le Mike Bites (letteralmente i morsi di Mike) sono state lanciate in Nebraska, California e Massachusetts, dove pare siano già sold out.

L’incontro passato alla storia è quello del 28 giugno 1997, durante il quale l’ex pugile, ormai 55enne, dopo aver subito un colpo che gli ha procurato un taglio alla palpebra, innervosito piazza un paio di diritti, ma a 40 secondi dal gong succede l’impensabile: Mike morde l’orecchio destro di Holyfield che, shoccato, gira su sé stesso senza che l’arbitro capisca esattamente cosa stia succedendo.

Il secondo morso all’orecchio sinistro non passa però inosservato e vale a Tyson la squalifica, con la conseguente riconferma di Holyfield a campione del mondo dei massimi WBA.

In seguito, per i morsi, viene revocata a Tyson la licenza per combattere negli Stati Uniti (decisione poi annullata nel 98) e gli venne comminata una multa di 3 milioni di dollari.