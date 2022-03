Intervento per avere una vagina "grassa"

Si chiama Mary Magdalene e ha speso più di 270mila euro in chirurgia plastica per diventare come la vedete ora.

Ma non solo: la 25enne, che guadagna migliaia di dollari vendendo video e foto dei suoi piedi su Onlyfans, ha deciso di sottoporsi a un nuovo intervento per aumentare ancora la sua vagina (già modificata per renderla più "grassa") e per ridurre un alluce.

In particolare ha sottolineato come le sue parti intime ora assomiglino ai testicoli maschili: "la mia vagina è come uno scroto al femminile - ha affermato in un video - ma ho intenzione di ingrandirla ancora con delle apposite iniezioni".

Già visibilmente rifatta per ottenere una taglia di seno improbabile, una bocca turgida e fuori misura e glutei prorompenti, Mary Magdalene si ritiene, e come darle torto, unica al mondo.