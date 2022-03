Si tatua le lentiggini e finisce in ospedale

Un tempo le lentiggini si nascondevano sotto fondotinta e cerone, oggi pare siano il top tra le ragazze e le ragazzine che, in mancanza di naturali efelidi, ricorrono a stratagemmi, non tutti esattamente innocui.

Se c’è infatti chi pazientemente se le disegna ogni mattina prima di uscire e chi addirittura ricorre alla chirurgia estetica per modificare guance e zigomi, c’è anche chi decide per soluzioni estreme, come la giovane influencer Tilly Whitfeld che ha pensato bene di tatuarsele da sola, utilizzando un ago da cucito e dell’inchiostro comprato on line.

I problemi sono iniziati subito dopo, con forti arrossamenti alla pelle e un significativo abbassamento della vista di un occhio, tanto da dover ricorrere al pronto soccorso; medicata e ristabilita, Tilly ha ammesso di voler provare a farsi il Lip Blush, ovvero colorarsi le labbra permanentemente.

Questa dichiarazione ha scatenato reazioni e commenti dei suoi follower, che in maniera non sempre gentile hanno espresso disappunto.

L’influencer ha avuto una intossicazione da piombo e ha speso più di 10mila euro per riparare agli sfregi sul viso (anche se ancora oggi ha una cicatrice vistosa sulla guancia), ma evidentemente tutto questo non le è servito da lezione.