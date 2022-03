Indossare blu, verde e giallo contro il malumore

Migliorare l’umore si può, indossando abiti di colore blu elettrico, verde e giallo.

A certificare un metodo ritenuto valido già da tempo, è uno studio condotto su un vasto campione di donne, presentato in occasione della giornata internazionale della felicità, e condotto dall’osservatorio QVC, un’azienda del video commerce.

I risultati della ricerca Dopamine Dressing su 3013 soggetti tra i 30 e 55 anni in Italia, Germania e Stati Uniti, hanno evidenziato come, per alleggerire i pensieri, aumentare il buon umore e sprizzare energia, i colori siano eccellenti.

In particolare il blu elettrico, il verde, il rosso e il giallo sembrano quelli più efficaci, ma altrettanto portatori di buon umore sono i forti contrasti e le fantasie eclettiche.

Non è un caso che anche le pareti delle case ultimamente vadano al di fuori dei tradizionali bianchi e color crema.

Osservatevi un attimo: di che colore siete vestiti oggi?