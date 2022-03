Uomo ubriaco alla guida di un tosaerba

È successo nel Nuovo Galles del Sud, in Australia, dove gli agenti del distretto di polizia di Tweed-Byron hanno fermato un uomo, a bordo di un tosaerba, all’incrocio tra Shearer Court e Australia Drive, a sud di Tweed Heads.

Il quarantenne, in evidente stato di alterazione, è stato sottoposto a un primo alcol test che ha dato esito positivo; arrestato e condotto alla stazione di polizia, un nuovo test avrebbe confermato un tasso alcolemico di gran lunga superiore al consentito.

Accusato di guida in stato di ebbrezza e su un tipo di veicolo a motore non registrato, il quarantenne è stato invitato a presentarsi in tribunale, dove subirà regolare processo.