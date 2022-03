Le balene hanno spesso rapporti a tre

Le balene non cessano di stupirci, anche nelle loro abitudini più intime.

Cristopher Fitzsimmons, uno specialista dell’educazione presso il Birch Aquarium dello Scripps Institution of Oceanography di San Diego, ha affermato che in particolare le balene grigie spesso si accoppiano in tre, prevalentemente due maschi e una femmina.

Le dinamiche sono ancora abbastanza misteriose, precisa lo studioso, ma di certo avvengono sfregamenti tra di loro che si presume siano finalizzati a rendere la femmina più ricettiva, in genere molto selettiva nella scelta del partner.

Durante questi accoppiamenti a tre, nessuno sta a guardare: pare infatti che i due maschi si scambino le posizioni, almeno stando a quanto osservato personalmente dal professor Carrie Newell, biologo e ricercatore marino.

La cosa più curiosa è che in più occasioni sono stati visti dei delfini osservare la scena, senza disturbare.