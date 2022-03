Perde 65 kg dicendo addio alla maionese

Dopo aver raggiunto il ragguardevole peso dei 128kg, Charlotte Jones, 33 anni, originaria del Gloucester, ha pensato di dover far qualcosa per cambiare uno stile di vita non proprio salutare: il suo problema principale era legato all’alimentazione, caratterizzata da una fortissima dipendenza alla maionese, che aggiungeva a ogni piatto della giornata, alla cioccolata, ai cibi del take away cinesi e al kebab.

La morte prematura di un’amica la fa riflettere e così decide di rimettersi in forma rinunciando in primo luogo alla maionese, ma anche ai piatti iper calorici e poco sani, dedicando un po’ del suo tempo all’attività fisica regolare.

I risultati non si sono fatti attendere e Charlotte ha perso ben 65kg, continua a prediligere un’alimentazione sana e ha dimenticato completamente la maionese.