Pagato per guardare i Simpson e mangiare ciambelle

Esiste Homer? Certo che esiste, si chiama in realtà Alexander Twonley, ha 26 anni, vive a Nottingham e viene pagato per guardare i 717 episodi della serie tv cartoon più nota al mondo e rifornito di snack senza limiti.

Super fan dei Simpsons, Alexander ha accettato con entusiasmo l’incarico, per il quale riceverà, oltre alle ciambelle gratis, un compenso di 5000 dollari.

Del resto chi non vorrebbe essere pagato per guardare per intero la proprie serie preferita mangiando donuts?

Il 26enne deve semplicemente stare seduto davanti allo schermo con taccuino e penna, annotare ogni piccolo dettaglio, come le frasi che scrive Bart sulla lavagna, e consegnare i suoi appunti a PlatinCasino.co.uk.

Quando ha raccontato ai suoi amici che lavoro avrebbe iniziato a svolgere, nessuno gli ha creduto, ma poi, ha dichiarato, ora tutti lo invidiano.