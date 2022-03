Vive da 14 anni in aeroporto perché a casa non può bere e fumare

Gli aeroporti sono spesso visti come vie di fuga, per andarsene lontano e magari non tornare più, o semplicemente per sparire per un po'.

Ma c’è chi ha fatto dell’aeroporto il luogo per eccellenza della fuga, nascondendovisi da ormai 14 anni: Wei Jianguo, cinese di 60 anni, vive al Terminal 2 dell’aeroporto internazionale di Pechino dal 2008 e ne è più che felice.

Infastidito dalla propria famiglia che lo aveva messo di fronte a un inaccettabile aut aut (o smetti di bere e fumare o vai via di casa), Wei ha pensato bene di prendersi la sua libertà trasferendosi nell’aeroporto della capitale, fregandosene bellamente di venire espulso di tanto in tanto.

L’uomo infatti, che è spesso soggetto dei controlli della polizia e della sicurezza, viene accompagnato regolarmente fuori dal terminal e condotto a casa propria, a Wangjing, da dove “evade” altrettanto regolarmente per tornare in quella che ormai per lui è casa.