Ospita un uccello nei capelli per 84 giorni

Parliamo di un uccello in piume e ossa e di una ragazza, Hannah Bourne-Taylor, che nel 2013 ha deciso di trasferirsi insieme al suo fidanzato da Londra nel Ghana.

Impossibilitata a lavorare per un problema di visto, la giovane donna ha iniziato a dedicarsi alla fotografia naturalistica, appassionandosi in particolare agli uccelli locali.

Nel 2018, dopo un temporale particolarmente violento, trova un piccolo uccello sbalzato fuori dal suo nido e abbandonato dal resto della famiglia: troppo giovane per sopravvivere da solo, Hannah ha deciso di accudirlo mettendolo in una scatola di cartone e vegliandolo tutta la notte.

L’uccello ha iniziato a fidarsi della giovane, dalla quale dipendeva totalmente, e quando è stato in grado di compiere i primi voli, si è annidato tra i suoi capelli, dove ha letteralmente costruito un nido usando le sue ciocche.

Il piccolo è rimasto tra i suoi capelli per 84 giorni, compiendo dei voli di tanto in tanto, fino a quando non è stato in grado di essere indipendente e andarsene per la sua strada.