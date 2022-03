Cina, niente più gravidanze grazie all'utero artificiale

I ricercatori cinesi hanno sviluppato un sistema robotico di intelligenza artificiale che si prenda cura degli embrioni di esseri umani: si tratta di vere e proprie tate robot con utero artificiale in grado di nutrire il feto e di condurlo a una maturazione sufficiente per nascere.

Da una ricerca pubblicata sul Journal of Biomedical Engineering, è emerso che esistono già feti di animali nutriti con questo sistema che consentirà, nel prossimo futuro, di avere figli senza dover attraversare una gravidanza: insomma, ci penserà la tata robot e ai genitori non resterà che aspettare 9 mesi.

Nel 2019 la professoressa Neera Bhatia aveva già sottolineato l’importanza di un utero artificiale per i bambini prematuri, con 22 settimane di gestazione per intenderci, ma ora si guarda più avanti: le donne doneranno l’ovulo ma non porteranno il bimbo in grembo.

Quali siano le implicazioni di uno sviluppo totalmente al di fuori del corpo umano, sono ancora questioni avvolte da mistero, ma la realizzazione del progetto consentirebbe anche di comprendere l’origine della vita.