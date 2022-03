Scarafaggi robot salveranno le persone coinvolte nei crolli

D’ora in poi non pensate più al ribrezzo che uno scarafaggio vi provoca: potrebbe essere proprio lui (in versione robot) a salvarvi la vita qualora abbiate la malaugurata sfortuna di finire sotto al crollo di un edificio.

Hirotaka Sato, ricercatrice della Nanyang Tecnological University di Singapore, ha pensato che costruire un drone da zero fosse inutile: molto meglio prendere spunto da ciò che la Natura ha creato, adattandolo alle esigenze.

Dopo ricerche durate 15 anni, la dottoressa Sato ha sviluppato un robot ripreso dagli scarafaggi sibilanti del Madagascar, e li ha resi agenti autonomi per cercare segni di vita tra le macerie.

Lunghi 6 cm e con movimenti dettati da algoritmi, gli scarafaggi robot hanno un chip per comunicare, un sensore di anidride carbonica, uno di movimento, una fotocamera a infrarossi e una batteria.

Sufficientemente grandi per contenere tutto questo, ma piccoli per entrare in luoghi normalmente difficili da raggiungere, i robot sono già stati testati in un’area dove era stato simulato un disastro e numerose persone erano state disposte tra le macerie.

Gli scarafaggi hanno riconosciuto i sopravvissuti tra lampade riscaldanti, forno a microonde, laptop, senza lasciarsi confondere dai segnali termici.

Insomma, prima di schiacciare uno scarafaggio pensateci.