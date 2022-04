Ruba un aereo e vola in Francia

È successo all’aeroporto Mossi di Novi Ligure, in provincia di Alessandria, dove un uomo di 33 anni di nazionalità slovacca, si è introdotto in un hangar all'alba di pochi giorni fa, per rubare un Cessna 172 di proprietà della società BePilot.

L’uomo, che si stava dirigendo verso il sud della Francia è stato costretto all’atterraggio dopo essere stato intercettato da un caccia dell’Aeronautica militare transalpina; senza autorizzazioni al volo, ha effettuato un atterraggio all’aerodromo Aix-Les-Milles, vicino a Aix-en-Provence, dove è stato arrestato.

Non sono ancora chiare le intenzioni del pilota misterioso, che portava con sé solo una lettera in inglese e nessun documento; per lui sono scattate le indagini non solo in Francia, ma anche ovviamente in Italia, dove il responsabile della scuola di volo BePilot, Paolo Visentini, ha denunciato il furto del velivolo.

Lo slovacco avrebbe sorvolato Albenga, puntando verso la Francia e volando in condizioni non ottimali; il suo errore sarebbe stato quello di sorvolare l’area militare di Tolone, dove è stato subito intercettato.