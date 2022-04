Collasso per eccesso di karaoke

Si può esagerare con il karaoke così tanto da rischiare la vita?

In generale si pensa sempre al karaoke come a un'attività divertente e rilassante, ma non se ci si avventura in brani inarrivabili per i propri polmoni e le proprie corde vocali.

Il signor Wang, un 65enne cinese, ha pensato bene di partecipare a una maratona di karaoke piuttosto pesante, che lo ha reso dolorante e con il respiro corto.

Nonostante fosse abituato a raggiungere note alte e a cimentarsi in ore di attività canora, il signor Wang deve aver fatto male i conti con la propria resistenza fisica, finendo così in ospedale con una condizione medica nota come collasso polmonare.

Lo sforzo deve aver prodotto un foro nel polmone, così l’uomo si è ritrovato con un accumulo di aria inspirata tra il polmone e la cassa toracica: una situazione potenzialmente letale se non si agisce per tempo.

Quando i medici hanno chiesto a Wang cosa fosse successo, l’uomo ha candidamente ammesso di aver cantato per 10 ore di fila e raggiungendo note molto alte.