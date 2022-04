Donatori di escrementi cercasi dietro lauto compenso

Ogni donatore interessato potrà recarsi presso l’apposito punto raccolta feci, donare la propria cacca e ricevere una somma pari a circa 26 dollari a donazione.

Seres Therapeutics, un’azienda di biotecnologie dell’Arizona, al fine di intensificare la ricerca medica sui disturbi gastrointestinali più diffusi a livello mondiale, ha dato vita a un’iniziativa curiosa per cui ha invitato gli abitanti della contea a portare i propri escrementi in cambio di denaro.

I soggetti interessati devono avere un’età compresa tra i 18 e i 50 anni di età, non avere patologie, essere regolari a livello intestinale, non essere obesi o in stato interessante, non fumare, non bere e non assumere droghe.

Qualcuno ha già fatto due calcoli: i donatori potrebbero arrivare a guadagnare fino a 1500 dollari al mese!

Insomma, c'è lavoro di merda e lavoro di merda...