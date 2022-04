Arriva il pillolo!

Per ora funziona solo sui topi, ma il progetto è quello di sperimentarlo finalmente sugli umani.

Se fino ad oggi era la donna a dover prendere pillola, farsi inserire una spirale, applicarsi un cerotto o utilizzare anelli vaginali per scongiurare gravidanze indesiderate, ora anche l’uomo potrà contribuire senza dover per forza optare per la drastica vasectomia o sperare nella tenuta del preservativo.

Un team di ricercatori dell’università del Minnesota ha messo a punto il pillolo, a base di sostanze in grado di indurre una sterilità temporanea e senza effetti collaterali.

I dati presentati al convegno annuale dell’American Chemical Society sembrerebbero piuttosto promettenti, tanto da garantire l’avvio di un trial clinico nei prossimi mesi su soggetti umani.

Voi lo provereste?