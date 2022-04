Inventato lo Sprizzer per spritz alla spina!

Aperitivo per eccellenza da diversi anni, ora lo spritz perfetto potrà essere anche immediato, grazie all’invenzione di due trevigiani che, attraverso il crowdfunding, hanno realizzato lo Sprizzer, un miscelatore istantaneo degli ingredienti della nota bevanda nata in realtà negli anni 20, ma diventata molto gettonata con la nuova generazione.

Gianluca Marcassa e Marco Segatto di Treviso, hanno progettato tre distinti serbatoi in cui saranno inseriti gli ingredienti base (50% di prosecco, 28% di bitter e 22% di selz), che vengono dosati e rilasciati a caduta: il risultato è uno spritz alla spina perfetto e soprattutto subito pronto.

Impiegato di logistica uno e perito meccanico l’altro, i due sono titolari della start up Mama Srl e hanno pensato allo Sprizzer non solo per i locali, ma anche per chi ama chiudere la serata con un aperitivo sul divano.