Si fa vaccinare 90 volte per rivendere i Green Pass

Non c’è davvero limite alla follia ma nemmeno alla fame di denaro.

Quale che sia la motivazione, il sessantenne di Magdeburgo, nella Germania orientale, è stato bloccato nel centro vaccinale di Eilenburg in Sassonia, mentre attendeva l’ennesima inoculazione dopo appena 24 ore dalla precedente.

L’uomo aveva messo in piedi un commercio piuttosto florido di falsi Green Pass, o meglio di certificati da lui stesso ottenuti dopo ben 90 vaccinazioni.

Indagato per rilascio non autorizzato di tessere di vaccinazione e falsificazione di documenti, anche i medici stanno occupandosi del sessantenne, curiosi di capire quali effetti possano produrre sul corpo umano 90 vaccini anti Covid (risultati oltretutto di diverse case farmaceutiche e ricevuti in pochissimi mesi).