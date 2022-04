Si masturba 4 volte durante volo aereo

Vi lamentate dei vicini in aereo che non stanno fermi, o dei bambini che fanno chiasso, o di chi davanti a voi si mette in posizione orizzontale, di chi mangia, chi beve, di chi parla continuamente o di chi russa?

Forse c'è di peggio...

Sappiate che una signora sul volo della Southwest Airlines da Seattle a Phoenix era seduta accanto a un signore statunitense che una volta decollati, dopo aver abbassato i pantaloni, si sarebbe masturbato per almeno 4 volte in un’ora, per poi addormentarsi (e per fortuna!!!).

La donna ha spiegato l’accaduto ai membri dell’equipaggio con tanto di prove fotografiche del suo cellulare, ed è stata quindi spostata in un altro posto, ma dopo l’atterraggio a Phoenix è stata interrogata dai funzionari dell’FBI avvisati dalla compagnia aerea.

L’uomo si sarebbe giustificato dicendo che prima di ogni atto di masturbazione avrebbe chiesto il permesso alla signora, ovviamente ottenendolo.