Arriva la moto volante!

Per molti un sogno che si realizza: una moto volante, in grado di decollare in maniera verticale, viaggiare alla velocità (per ora) di 100km orari per un massimo di 40 minuti.

Tsuyoshi Shinjo, manager della squadra di baseball giapponese degli Hokkaido Nippon Hai Fighters, avrebbe fatto il suo ingresso nello stadio Sapporo Dome su una XTurismo, un incrocio tra moto, drone e aereo, del valore di 500mila sterline.

La moto volante in questione ha una sella e un manubrio in perfetto stile motociclista, può trasportare un solo passeggero, ha due motori a combustione interna ed elettrici, è lunga 3,7 metri e pesa 300 kg.

Il manager è decollato dal terreno dello stadio e ha eseguito un volo tra lo stupore della folla, per poi atterrare, togliersi il caso e gettare a terra con gesto plateale la giacca, prima di allontanarsi tra gli applausi.