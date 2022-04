Il termine “bimbominkia” bandito dai social

Usato ormai un po’ ovunque e maggiormente sui social, il termine “bimbominkia” che si riferisce in genere a una persona con un quoziente intellettivo sotto la media, è stato ufficialmente bandito dalla Corte di Cassazione, che precisa che chi on line si esprime con una espressione come questa, e quindi lesiva dell’onore altrui, rischia la denuncia per diffamazione.

Il reato diventa di diffamazione aggravata se il termine viene usato in un gruppo Facebook con oltre duemila iscritti.

Ma cosa c’è di veramente strano in questa sentenza?

Forse il fatto che il termine non viene più utilizzato da almeno una decade, essendo uscito dal linguaggio comune alla stregua di altri termini come truzzo!