Ufficio postale in Antartide cerca impiegati

Andreste a lavorare nell’ufficio postale più remoto del mondo, sulla base antartica di Port Lockroy, sull’isola di Goudier, a sud dell’Argentina?

L’Antarctic Heritage Trust, l’organizzazione britannica che gestisce questo minuscolo ufficio, ha diramato un annuncio per trovare una persona che svolgerà in realtà funzioni un po’ diverse da quelle tradizionali, come spedizione e smistamento lettere e pacchi.

Il nuovo addetto o la nuova addetta, dovrà infatti monitorare la colonia di pinguini che vive sull’isola (e già sembra un incarico decisamente inusuale), gestire il negozio di articoli da regalo presente sull’isola e gestire il piccolo museo locale che, attenzione, prima del Covid accoglieva circa 18mila persone tra novembre e marzo, ovvero durante quella che viene chiamata (non senza un po’ di speranza) l’estate antartica.

Allora, chi si candida?