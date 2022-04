Ringiovanire le cellule della pelle di 30 anni

Chi non desidera, a una certa età, riacquistare il vigore della gioventù, eliminando le rughe e sconfiggendo i cedimenti che ci fanno apparire, in una parola, vecchi?

Creme di ultima generazione, interventi chirurgici, sieri miracolosi e massaggi dalle tecniche più ricercate, non potranno nulla in confronto alla scoperta dei ricercatori del Babraham Institute in Gran Bretagna, che hanno utilizzando la tecnica di riprogrammazione cellulare messa a punto dal premio Nobel Shinya Yamanaka, in grado di trasformare cellule mature e differenziate, in cellule staminali pluripotenti indotte, per ringiovanire di ben 30 anni le cellule di pelle umana!

I ricercatori hanno utilizzato lo stesso cocktail di Yamanaka, somministrandolo però per tempi più brevi, ottenendo la cancellazione di tutti i segni dell'età delle cellule.

Al di là delle applicazioni puramente estetiche, la scoperta potrebbe aprire la strada a nuove tecniche per la medicina rigenerativa delle ferite.