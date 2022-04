Ansia o depressione? Fatti il ciuccio

Esistono adulti che ricorrono ancora ai ciucci per contrastare malinconia, depressione e spesso anche solo per calmare l’ansia.

E la richiesta deve essere tanta, se ci sono aziende che producono esclusivamente ciucci per adulti.

Non sembra in effetti strano se si pensa a quanti si trovano a masticare la punta della Bic o a mangiucchiarsi unghie e pellicine: il principio è lo stesso, dare sollievo all’ansia anche solo momentaneamente attraverso la suzione.

Esistono in ogni caso aziende specializzate nella produzione di ciucci per adulti che sostengono che, oltre a risolvere ansia e nervosismo, siano in grado di alleviare gli effetti delle apnee notturne, ridurre gli episodi in cui si russa e favorire gli esercizi del logopedista e del fisioterapista.

Sarà vero?