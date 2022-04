L’italiano è la lingua più sexy del mondo

Scommettiamo che molti di voi pensavano fosse lo spagnolo: ebbene no, l’italiano è la lingua che provoca più emozioni e batticuori, ma soprattutto è l’idioma più sexy del mondo.

Questo è quanto è emerso da uno studio condotto dai linguisti di Preply, una app specializzata nell’apprendimento delle lingue: si tratta di uno studio non propriamente scientifico, ma basato su come le persone reagiscono quando sentono parlare o cantare in una lingua diversa da quella madre.

Anche secondo la piattaforma Skyscanner l’italiano possiede l’accento con più sex appeal in assoluto, seguito dal francese, dallo spagnolo, dall’olandese e dall’argentino.

Ma è Babbel che sottolinea come molti intervistati trovino l’italiano “irresistibile”.

Tra le parole più seducenti ci sono “amore”, “bello” o “bella” e “ti amo”, soprattutto se sussurrate.

Grazie all’aiuto di un cardiofrequenzimetro, Preply ha misurato nello specifico l’aumento della frequenza cardiaca nei partecipanti all’esperimento, quando venivano pronunciate frasi nelle varie lingue: l’italiano ha fatto aumentare le pulsazioni del 23%.

All’opposto della classifica, tra le lingue meno eccitanti, troviamo invece il tedesco, il giapponese e l’olandese.