Sushi con jet privato per Abramovich

Voglia improvvisa di sushi?

E che problema c’è?

Se sei Abramovich e desideri il miglior sushi del mondo pur trovandoti a 4000km di distanza dal ristorante, è sufficiente fartelo portare da un jet privato!

L’oligarca russo Roman Abramovich pare infatti che nei primi anni dopo l’acquisto della squadra di calcio del Chelsea, abbia ordinato un sushi take away da un locale di Londra mentre si trovava nella sua casa in Azerbaigian, pagando ben 40mila sterline per il servizio di jet privato.

La notizia emerge all’indomani dei gravissimi fatti che riguardano Russia e Ucraina: Abramovich è finito infatti insieme ad altri oligarchi russi nel mirino delle sanzioni europee e inglesi.