Al Pacino esce con la ex di Mick Jagger che ha 28 anni

Quanti vip si ritrovano con partner molto più giovani di loro?

Soldi e notorietà, lo sappiamo benissimo, hanno un potere attrattivo straordinario, senza nulla togliere ovviamente che un personaggio come Al Pacino (81enne) possa realmente avere un fascino pazzesco.

Sta di fatto che recentemente proprio lui è stato paparazzato a cena insieme alla bellissima Noor Alfallah, 28 anni e nientemeno che ex fidanzata di un altro super vip, Mick Jagger.

Non sarebbe la prima volta che i due si frequentano, pare che la loro amicizia risalga a ben prima della pandemia, e non è chiaro che tipo di relazione intercorra tra di loro; di certo Noor, che di professione fa la produttrice televisiva, ha una vera e propria predisposizione per gli uomini di una certa età.

Proveniente da una ricca famiglia kuwaitiana-americana, la ragazza ha alle spalle, oltre alla relazione con Jagger, 78 anni, rapporti molto stretti con l’investitore miliardario e filantropo Nicolas Berggruen (60 anni) e il 91enne (ma sempre molto affascinante) Clint Eastwood, che lei avrebbe definito solo un amico di famiglia.