Settimana lavorativa di 4 giorni in California

In realtà si è ancora alle fasi di valutazione, ma la proposta c’è già: in California ci sarebbe la possibilità di introdurre la settimana lavorativa di 4 giorni.

Sponsorizzata dalla deputata democratica dello stato Cristina Garcia, la proposta è stata presentata al parlamento locale e si baserebbe sulla riduzione del monte orario lavorativo da 40 a 32 ore settimanali, senza riduzione di stipendio e, per iniziare, solo per aziende con oltre 500 dipendenti.

La richiesta prende ispirazione da un modello già sperimentato in Irlanda dal 2015 al 2019, periodo durante il quale è stato osservato che non solo la produttività è rimasta invariata, ma che in alcuni casi è addirittura aumentata.

A voi piacerebbe lavorare 4 giorni su 7?