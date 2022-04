Mamma ecologica sostituisce carta igienica con stracci

Essere green oggi è una priorità e non più una moda, ma qualcuno sta prendendo decisioni senza riflettere attentamente.

Perché se da un lato eliminare la plastica, sostituire il packaging inquinante con il concetto degli alimenti sfusi o in contenitori riutilizzabili, è assolutamente fondamentale, dall’altro ci sono cose che non sono così immediatamente sostituibili con soluzioni davvero sostenibili.

Ad esempio la carta igienica!

Jayme Janelle, una mamma che condivide il suo vivere naturale su YouTube, di recente ha mostrato come sostituire la carta igienica con stracci ricavati da abiti in disuso, da lavare poi solo una volta ogni sette giorni.

Insomma, va bene essere green, ma in questo caso, oltre all’aumento del consumo di acqua per i lavaggi, non vi sembra di lesinare sull’igiene e sulla pulizia?

Tanto vale farsi un bidet accurato ed eliminare anche gli stracci, evitando il proliferare di batteri e un incremento dell'utilizzo della lavatrice, non pensate?