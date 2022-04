Perché si litiga con i vicini?

Le liti tra i vicini sono argomento sempre attuale.

Se un tempo però ci si limitava a discussioni più o meno animate, oggi si arriva a vere e proprie escalation di violenza, e generalmente per i motivi più disparati (e assurdi).

Secondo un recente sondaggio, pare che i litigi avvengano per lo più per gli spazi verdi: c’è il vicino che entra in competizione e l’altro che rosica, ci sono i condomini scrupolosi che si occupano delle aree comuni e quelli che invece se ne disinteressano completamente, e poi ci sono i polemici, quelli che criticano qualsiasi cosa, dai troppi vasi di fiori ai panni stesi.

Insomma, è il caso di dire che l’erba del vicino sia sempre più verde...

L’invidia pare essere fomentatrice di battibecchi: ci si invidia il barbecue nuovo fiammante, la piscina, il set da giardino, la macchina nuova parcheggiata in bella mostra, perfino il cane!

Il confronto, per molte persone, è ragione di vita o di morte e in tanti si prendono davvero sul serio.

Ma non è finita qui: pare che anche i buoni rapporti di vicinato, nascondano in realtà gelosie e rancori. Le persone semplicemente si mostrano molto tolleranti e amichevoli, ma non appena è possibile fanno notare eventuali disaccordi con disappunto e risentimento.

Che vicini avete?