Compra marijuana ma era sedano

Cosa succede quando si acquista un prodotto e, una volta a casa, si scopre che non corrisponde a quanto richiesto (e pagato)? In genere si denuncia il venditore per truffa e si richiede un risarcimento.

Ed è quello che deve aver pensato un uomo di Palembang, nel sud di Sumatra, quando pensando di aver acquistato della marijuana, all’interno del pacchetto ritrova invece foglie di sedano ed erba di prato.

Arrabbiato per essere stato gabbato, l’uomo presenta regolare denuncia alla stazione di polizia, dove gli agenti, che in un primo momento pensavano di dover procedere con un arresto per possesso illegale di droga, una volta accortisi che si trattava di banale e innocuo sedano, hanno diffuso il video del suo bizzarro interrogatorio sui social, per ridicolizzarlo.