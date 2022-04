L’aeroporto di Dublino riceve 12.272 reclami da una sola persona

Normale che un aeroporto in un anno intero possa ricevere un elevato numero di reclami, sopratutto se è internazionale ed è molto frequentato, come ad esempio l’aeroporto di Berlino.

Più curioso è invece che oltre il 90% di questi reclami (nella fattispecie 12.272) provenga da una sola persona, che in realtà non frequenta l'aeroporto, ma vive in una cittadina su cui passa la maggior parte delle tratte.

Il rumore eccessivo sarebbe alla base di tutte le denunce ufficiali presentate da questo signore, che già nel 2020 si era distinto per lo stesso motivo.

Definito denunciatore seriale, non è ancora chiara la sua identità ma si ritiene che viva a Ongar, a nord ovest di Dublino.

Con una media di 34 denunce al giorno, questa persona ha incrementato il numero di reclami in maniera significativa, facendoli schizzare dai circa 1500, a 13.569.