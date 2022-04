Ma chi li conosce?

Chiamateci nostalgici, eppure ogni tanto rituffarsi nel passato aiuta.

Aiuta a capire quanta strada abbiamo percorso insieme, a riflettere su cosa abbiamo fatto bene e cosa no (ma tanto che importa, non abbiamo tutti la DeLorean di Mazzoli!), ma soprattutto ci dà la misura della tenacia dei nostri sorrisi.

Sì perché è con il sorriso che siamo ancora qui, un po’ meno sbarbatelli, con qualche capello bianco in più (va beh, per chi se li tinge non vale!), ma sempre e solo noi: quelli dello Zoo di 105!

When we were young! (forever young!!!)