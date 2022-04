Mister Metano, il super eroe scoreggione!

C’è chi indossa un mantello nella cabina telefonica e solca i cieli, chi si arrampica sui palazzi e lancia ragnatele micidiali, ma c’è chi ha un talento ancora più speciale: parliamo di Mister Metano, l’uomo che è riuscito a costruire una carriera sulle sue abitudini da petomane.

Paul Oldfield è un uomo che, durante alcune sedute di yoga, ha scoperto di riuscire a controllare le proprie flatulenze, modulandole a piacimento, e ha pensato bene così di indossare un costume per guadagnarsi da vivere sfruttando questa curiosa abilità.

Non contento ha pure aggiunto un incredibile record al suo curriculum: detiene infatti il primato per il maggior numero di scoregge rilasciate in un minuto (ovvero 86!).

Chiamato a eventi per eseguire canzoni scoreggiando e per esibirsi dimostrando di essere in grado di inspirare ed espirare non solo dalla bocca, ma anche dall’ano, è addirittura apparso a Britain’s Got Talent.

Certo, il suo talento non è tra i più raffinati, ma rispetto a svegliarsi alle 3 del mattino per guidare dei treni, quello dello scoreggione è di gran lunga una carriera più interessante.