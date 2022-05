Milano, centro massaggi a luci rosse

Di certo non è un mistero che in molti centri massaggi si vada oltre la semplice terapia di manipolazione, e si ampli il servizio a una gamma di optional più hot, ma nei giorni scorsi a Milano, durante un controllo della polizia, un cliente è stato sorpreso nella doccia con una dipendente. E no, non stavano facendo la doccia o un massaggio.

La titolare del centro, una donna di 39 anni di origine cinese, è stata denunciata per sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione; nel corso della perquisizione, sono stati trovati anche 1200 euro in banconote di vario taglio e 20 preservativi ancora confezionati.